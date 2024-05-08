اليوم.. مدير المخابرات الأمريكية سيتوجه لإسرائيل للقاء نتانياهو

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، سيسافر إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين كبار آخرين.

وكانت وكالات أنباء ذكرت، الأحد، أن مدير (سي آي إيه) توجه إلى الدوحة حيث اجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث الوساطة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكانت الدوحة أعلنت خلال وقت سابق، الثلاثاء، إرسال وفد قطري إلى القاهرة؛ لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية مشتركة.

وترعى الدوحة، إلى جانب واشنطن والقاهرة، هذه المفاوضات منذ أشهر في إطار الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وكانت حماس وافقت، الاثنين، على مقترح لهدنة تفضي إلى وقف إطلاق النار وتبادل رهائن مقابل سجناء فلسطينيين، لكن مسؤولا إسرائيليا صرح لوكالة فرانس برس بأن بلاده "تدرس" ذلك المقترح، فيما اعتبره مسؤول إسرائيلي آخر في حديثه لرويترز بأنه "خدعة" من الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة.

وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من سيطرة الدبابات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة، الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق.

في سياق متصل، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة يبقى على رأس أولويات الولايات المتحدة.

وقال المتحدث في رد على سؤال لقناة "الحرة" بشأن موقف واشنطن من العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل على معبر رفح، "أعربنا مرارا وتكرارا عن آرائنا بشأن العملية الكبرى في رفح ونعتقد أنه يجب إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة المساعدات الإنسانية".

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع الفلسطيني.

وأضاف "إننا نعمل على ضمان التدفق المتواصل للمساعدات الإنسانية بما في ذلك إعادة فتح معبر كرم أبو سالم على الفور أمام المساعدات الإنسانية. وقد التزمت إسرائيل بالقيام بذلك خلال 24 ساعة على الأقل".

وكان الوسطاء يريدون أن ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة عندما كان بيرنز، في مصر، وكان الوسطاء يستعدون لرد حماس الرسمي على الاقتراح الأخير، كما قال دبلوماسي لـ"تايمز أوف إسرائيل".