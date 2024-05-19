أستاذ علوم سياسية تكشف عن المستفيد من حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني

علقت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، موضحة أنه يوجد الآن حالة من التكتم حول المشهد في إيران.



وأشارت مسعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن ظهور النائب الاول لرئيس الجمهورية في صورة وتحدثه عن اخذ الاجراءات التي تضمن حماية البلاد يوحي الى أن هناك حدث جلل في ايران .



وتابعت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه كان هناك ثلاث مروحيات بما فيهم مروحية الرئيس، ومروحية الرئيس هي من أصيبت والطائرتين الاخرين عبروا بسلام، وهو أمر مثير للشك .



ونوهت ان الأيام القادمة ستكشف عن حقيقة ما حدث، وحال وفاة الرئيس الإيراني سيرأس البلاد النائب الأول محمد مخبر لمدة 50 يوم لحين إجراء الانتخابات، موضحة أن المادة 131 من الدستور تنظم انتقال السلطة حال وفاة الرئيس.



وأردفت نيفين مسعد ان ابراهيم رئيسي لم يكن مجرد رئيس للجمهورية، ولكنه كان المرشح الأبرز لخلافة المرشد الحالي، وبالتالي يوجد ضبابية الآن في خلافة المرشد علي.



وأكملت أن أصحاب المصالح في هذا الامر هم من يريدون عدم استقرار المنطقة، وخلق مشكلة داخلية تجعلها تلفت نظرها عن أحداث المنطقة، وقد تكون إسرائيل، والولايات المتحدة آخر المتهمين في هذا الأمر.

ولفتت الى أن اختفاء الرئيس الايراني يحقق أهداف عدة أطراف منها اسرائيل بغض جيران إيران وفصائل من المعارضة