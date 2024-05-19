الزمالك بطلا للكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه "صور"

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف الزمالك اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 23 من بداية اللقاء، ليحسم الفارس الأبيض اللقب بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر الزمالك بنتيجة 1-2 في مباراة الذهاب.

وشهد الشوط الأول إصابة أحمد حمدي صاحب هدف الفارس الأبيض وخروجه على “نقالة” ونزول يوسف أوباما بدلا منه في الدقيقة 40.

اللقب الثاني للزمالك

وكان الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي أيضا بالتخصص بركلات الترجيح بعد فوز كل فريق بهدف على ملعبه.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان، باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل نهضة بركان



أما المدير الفني لفريق نهضة بركان معين الشعباني فسوف يبدأ المباراة بالتشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب دون تغيير، كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

الدفاع: يوسوفا دايو - أيوب خيري - عبد الحق العسال - عادل تاحيف.

الوسط: حمزة الموساوي - محمد المورابيط - فاليري باسين.

الهجوم: ياسين البحري - يوسف ميهري - يوسف الفحلي.