بعضها مدبر والآخر قضاء وقدر.. حوادث تحطم طائرات الرؤساء سبقت الرئيس الإيراني

حادث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليس الأول من نوعه لسقوط طائرة تحمل رئيس دولة، فعلى مر التاريخ شهد العالم العديد من حوادث الطائرات لرؤساء دول مختلفة منهم من نجى من الحادث ومنهم من أودى الحادث بحياته.

فسقوط مروحية الرئيس الايراني منذ ساعات ومازال البحث جاري عنها يعود بالأذهان إلى حوادث مشابهة بعضها كان مدبرًا والأخر قضاء وقدر.

وتعرضت مروحية الرئيس الايراني والوفد المرافق له لهبوط صعب نتيجة سوء الاحوال الجوية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران ومازال مصيرهم مجهول حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وتبرز "البوابة نيوز" حوادث الطائرات التي وقعت بشكل مماثل لتلك الحادثة او بتفاصيل مختلفة:

-ياسر عرفات:



الرئيس الفلسطيني الراحل تعرض لحادث هبوط اضطراري لطائرته في صحراء ليبيا عام ١٩٩٢ ونجا عرفات ولكن لقي ٣ من مرافقيه حتفهم وقامت طائرات مصرية وليبية وفرنسية بالاستطلاع والبحث عن مكان الحادث وتم انقاذه.

-عبدالسلام عارف



الرئيس العراقي عبدالسلام عارف قتل اثر سقوط مروحيته في ظروف غامضة وكان يبلغ من العمر ٤٥ عام وقع الحادث عام ١٩٦٦ بعد ان تعرضت المروحية لعاصفة رملية مفاجئة ادت تلك العاصفة لارتباك قائد الطائرة وتسببت في استدارت الطائرة مرتين ثم اصطدمت بالارض وانفجرت وقتل جميع ركابها.

-محمد ضياء الحق:



الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق تعرض لحادث تحطم طائرة في عام ١٩٨٨ بعد اقلاعها وتوفي في الحادث الذي قيل انه مدبر حيث كان بصحبة كيار العسكريين الباكستانيين وقبل ان متفجرات كانت مخبأة على الطائرة سبب في تحطمها وبعدها اقر جاسوس استخبارات هندية إسرئيلية انه احضر غاز استخدم لي اغتيال الرئيس.



-رامون ماجسايساي:



رئيس دولة الفلبين لقي مصرعه عام ١٩٥٧ في حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفليبينية بسبب عطل في المحرك.

-ليخ كاتشينسكي:



الرئيس البولندي تحطمت طائرته البولندية بالقرب من مقاطعة روسية في عام ٢٠١٠ وكان على متن الطائرة الرئيس وزوجته و ٩٦ شخص لقي جميع الركاب حافهم، وفي عام ٢٠٢٢ اتهم شقيق الرئيس البولندي الراحل روسيا باغتياله.

-رشيد كرامي:



رئيس مجلس الوزراء اللبناني تعرض لحادث تفجير طائرته العسكرية في عام ١٩٨٧ وادين بعملية الاغتيال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع. حكم عليه بالاعدام ثم السجن المؤبد قبل أن يطلق سراحة عام ٢٠٠٥.

-الرئيسين جوفينال هابياريمانا وسيبريان نتارياميرا:



رئيسين لدولتين رواندا وبوروندي ولقي مصرعهما في عام ١٩٩٤ عندما أسقطت الطائرة بصواريخ أثناء اقترابهما من مطار كيغالي وتسبب في اندلاع الإبادة الجماعية في رواندا.

عمر توريخوس:



قائد بنما لقي مصرعه في حادث طائرة عام ١٩٨١ والطائرة كانت تابعة للقوات الجوية البنمية.

-سامورا ماشيل:



رئيس موزمبيق توفي في حادث طائرة بجنوب افريقيا في عام ١٩٨٦ وكان مناضل من اجل الاستقلال.

-بوريس ترايكوفسكي:



قتل الرئيس المقدوني في حادث طائرة عام ٢٠٠٤ بعد ان تحطمت الطائرة الرئاسية على بعد ١٠ كيلومتر من مدينة موستار في البوسنة ولقي معه ٦ اشخاص من الوفد المرافق له وافراد طاقم الطائرة والتحقيقات اكدت الن الحادث نتيجة خطأ من الطاقم.

-خايمي رولدوس:



رئيس الاكوادور تحطمت طائرته عام ١٩٨١ وكانت تنقل الرئيس ووزير الدفاع في منحدرات جبلية في رحلة داخلية ولقي مصرعهم.

-رينيه بارينتوس:



رئيس بوليفيا لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته عام ١٩٦٩ بعد اصطدامها بخطوط كهرباء.