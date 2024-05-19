السجن عامين ونصف للمتهم بضرب شاب من ذوي الهمم في الدقهلية

أصدرت محكمة جنح طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد حكمًا بالسجن عامين ونصف لعامل عادي مقيم قرية ميت عنتر وذلك لإدانته بالتعدي على شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة بالضرب بعصا غليظة وظهور مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر لحظة تعدي المتهم على الشاب.

صدر الحكم من محكمة جنح طلخا وذلك بعد مثول المتهم "السيد.ع.ا.ا"، 40 عامًا، حضوريًا واحالته من قبل النيابة العامة بتهمة التعدي بالضرب على الشاب" اسامة.خ.م.ع"، 14 عامًا من طوي الاحتياجات الخاصة "معاق دهنيًا".

مقطع فيديو يظهر تعدي عامل على شاب من ذري الاحتياجات الخاصة في الدقهلية:

تعود تفاصيل الواقعة الي 24 ابريل الماضي بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من "مها.م.ع.ا"، 57 عاما، أخصائي شئون العاملين بمنطقة الأزهر الشريف ومقيمة بقرية ميت عنتر دائرة المركز، وبصحبتها نجلها المدعو "أسامة.خ.م.ع"، 24 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبلغت عن قيام المدعو "السيد.ع.ا.ا"،40 عاما، عامل عادي، ومقيم قرية ميت عنتر، دائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب وأحدث إصابته دون وجه حق.

ضبط المتهم بضرب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدقهلية:

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة والتعدي على الشاب بعصا غليظة واحداث اصابته وهي عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واحالته لمحكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق.