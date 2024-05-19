الظل الغامض فى قرية قرنفيل.. مقتل موظف يكشف خيوط جريمة بشعة بالقليوبية

فى قرية قرنفيل الهادئة، بمحافظة القليوبية، سقط ظل غامض حجب نور الحياة عن "ناصر الدالي"، موظف بسيط لم يكن يعلم أن رحلة عودته من العمل ستكون رحلته الأخيرة، تاركاً وراءه أسئلة تبحث عن إجابات.

ففى الأول من مايو، الجاري، فارق ناصر منزله على متن دراجته النارية، تاركاً خلفه عائلة تنتظره على مائدة العشاء، لكن عقارب الساعة ظلت تدور، ولم يظهر ناصر، فاتسعت دائرة القلق لتغرق العائلة فى بحر من الخوف، يوما تلو الآخر ولم يظهر أى خيط يدل على طرف ناصر.

لم يهدأ قلب "جميل مصطفى الدالي"، والد ناصر، فهرع إلى مركز شرطة القناطر الخيرية ليقدم بلاغاً باختفاء ابنه، على الفور، هبت أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، وشكلت مديرية المباحث الجنائية فريق بحث مُحنك لمعرفة مصير ناصر.

بدأت رحلة البحث المضنية، فحصت الشرطة الطرقات، واستجوبت الشهود، وتتبعت كاميرات المراقبة، باحثة عن أى خيط يرشدها إلى مكان ناصر.

ومع كل يوم يمر تتزايد حدة القلق، وتصبح الأسئلة أكثر إلحاحاً "أين ناصر؟ ماذا حدث له؟". وفجأة، انكشف سر الظل الغامض

ففى أرض زراعية نائية، بعيداً عن أعين الناس، عثر على جثة ناصر؛ مفارقا للحياة قتيلاً على يد أشخاص اعتدوا عليه بدافع الخلافات.

لم تستسلم أجهزة الأمن، وبتكثيف التحريات تبين وجود خلافات قديمة بين المتهم ومجموعة من الأشخاص المتورطين فى قتله.

فتمكنت من القبض على المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

البداية كما دونتها سجلات الأجهزة الأمنية كانت بتلقى مركز شرطة القناطر الخيريه بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله "ناصر" عن المنزل.

وبتكثيف الجهود تم العثور على "ناصر" جثة هامدة داخل إحدى الأراضى الزراعية.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات بين المجنى عليه وأشخاص آخرين، قاموا على إثرها بتتبعه وقتله

وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وأحيلوا إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.