موالد مصر في معرض تشكيلي يقيمه “موشن جاليري” للفنان أحمد مجدي

افتتح مساء اليوم الأحد الفنان التشكيلي أحمد مجدي لوحاته في أولى معارضه بموشن جاليرى بالزمالك ويستمر حتى 2 يونيو المقبل.



ويحمل المعرض عنوان “اشتهاء العين” وهو يركز على مشاهد مستلهمة من الموالد الشعبية واحتفالات الدراويش ومواكب المتصوفة ، كما يظهر تأويلات الفنان لبعض العادات والتقاليد الشعبية والتراث المادي واللا مادي المرتبط بالموالد الشعبية حيث تتحول الأجواء الطبيعية الى مشاهد كرنفالية حافلة بكل ما هو خارق للعادة واستلهم الفنان اسم المعرض من مقولة للفيلسوف اوغسطين من كتابه الاعترافات.



درس أحمد مجدي في كلية الفنون الجميلة بالأقصر وكان من بين أوائل قسم التصوير هناك ، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف ،وشارك في مجموعة من الفعاليات الدولية المهمة مثل ملتقي التصوير الجداري بمطروح 2017 ،ملتقي الأقصر الدولي للتصوير و سمبوزيوم الفيوم.

شارك في عدة معارض جماعية بجمعية الفنون الجميلة ، معرض جماعي مصاحب لمهرجان السينما الافريقي بالأقصر 2019

وقصر الفنون متحف الخزف الإسلامي ، معرض جماعي بالزمالك 2019وهو من مواليد محافظة قنا، عضو نقابة الفنانين التشكيلين.



يتأمل الفنان في لوحاته ما وراء الطقس الشعبي الاحتفالي في المشاهد المألوفة داخل المولد ومنها مشاهد لاعبي الأراجوز والألعاب الشعبية الأخرى بخلاف رمزيات مواكب زفة المولد وأشكال المقامات