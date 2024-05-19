توتنهام ينهي موسمه بانتصار على شيفيلد ويحجز بطاقة الدوري الأوروبي

حسم فريق توتنهام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بعد فوزه الكبير على مضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من "البريميرليج".

توتنهام ينتصر على شيفيلد في نهاية الموسم

دخل توتنهام المباراة مصمما على تحقيق الفوز وحسم المركز الخامس، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى.

وافتتح ديجان كولوسوفيسكي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 14، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل توتنهام ضغطه على مرمى شيفيلد يونايتد، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 59، بتسديدة منخفضة من بيدرو بورو.

وفي الدقيقة 65، عاد كولوسوفيسكي للتسجيل مرة أخرى، بعدما استغل تمريرة رائعة من هاري كين ليسكنها الشباك.

ولم يتمكن شيفيلد يونايتد من تقديم أي رد فعل يهدد مرمى توتنهام، ليخسر المباراة بثلاثية نظيفة ويودع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم كارثي.