وزيرا المالية والأمن القومي الإسرائيليان يهددان حكومة نتنياهو بسبب اتفاق وقف إطلاق النار

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكررا التهديد بالاستقالة من الحكومة.

وقال بن غفير أمام كتلة حزبه في البرلمان إن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة، لكن مساعدي رئيس الوزراء لم يقدموها له، وذلك لمرتين. مضيفا أن: "خطة لا بد وأن تتضمن القضاء على حركة حماس".

ومن ناحية أخرى، هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائلا: "إذا قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قبول عرض الاستسلام هذا فلن نشارك فيه".

وأضاف: "سنعمل على إسقاط الحكومة الفاشلة، في إشارة إلى المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية بشأن خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاثة مراحل.".

وتابع: "سلوك حكومة الحرب خطير، وأعضاؤها يستسلمون مراراً وتكراراً ليحيى السنوار قائد حماس في غزة، ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء".

وذكر أن: "لا بد من ضرب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا".