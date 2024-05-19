الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فوزه بلقب الكونفدرالية.

وقال الرئيس السيسي -في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه بلقب الكونفدرالية بأداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وتابع الرئيس السيسي: “كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق”.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل هدف الزمالك اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 23 من بداية اللقاء، ليحسم الفارس الأبيض اللقب بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر الزمالك بنتيجة 1-2 في مباراة الذهاب.