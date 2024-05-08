الرئيس الأوكراني: اتفاقيات أمنية متعددة مع الشركاء خلال الفترة المقبلة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تستعد للتوقيع على اتفاقيات أمنية متعددة مع الشركاء خلال الفترة المقبلة.

وقال زيلينسكي - في كلمة له عبر الفيديو، أوردتها وكالة أنباء (يوكراين فورم) الثلاثاء - "تقوم أوكرانيا بإعداد اجتماعات ووثائق ستصبح أخبارا في الأسابيع المقبلة، وهي تشمل زيارات جديدة إلى بلدان شركائنا، واتفاقيات أمنية جديدة لبلدنا وللحياة في أوروبا بشكل عام".

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية تزويد بلاده بالأسلحة والذخائر في ظل القتال مع روسيا، قائلا "نحن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز جنودنا ومنح أوكرانيا المزيد من القوة في القتال، فجميع الأسلحة والذخائر مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الحالي".

وحذر زيلنيسكي من أن "أي تأخير الآن فيما يتعلق بالأسلحة أو الذخيرة، أو فيما يتعلق بتزويد ألويتنا بالجنود، سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لكل شخص في العالم".

من ناحية أخرى، قال زيلينسكي "إننا نواصل ماراثوننا من الاستعدادات لقمة السلام العالمية في سويسرا، وهي القمة التي يمكن وينبغي أن تظهر قيمة التعاون الدولي وكل الكلمات المتعلقة بالدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "كل زعيم سيشارك في القمة، وكل زعيم يساعد الآن في تنظيم القمة، وكل دولة نضيف قوتها الآن إلى القوة المشتركة لحماية حياة الإنسان، سوف يثبتون أنفسهم بالتأكيد في هذا الماراثون".

وتابع زيلينسكي "لقد تحدثت اليوم مع قادة إسبانيا وبلجيكا ولاتفيا وفنلندا والرأس الأخضر، وإننا خطوة بخطوة، سوف نصل إلى مجتمع عالمي حقيقي، وكل قارة ستكون ممثلة في قمتنا في سويسرا، سواء كانت كبيرة جغرافيا أو أصغر جغرافيا وأولئك الذين أعربوا بالفعل بوضوح عن دعمهم للقانون الدولي وأولئك الذين سيفعلون ذلك".