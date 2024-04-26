الدولار يستقر في ختام المعاملات المسائية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة، داخل السوق الرسمي بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، ثم 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 48 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع، و47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك "الاسكندري، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس،مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل أقل سعر نحو 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية".