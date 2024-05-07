ضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز كفر الدوار عن تم ضبط 3 طن سكر تموينى ناقص الوزن و 10طن خضروات داخل إحد المصانع مجهولة المصدر وطن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها بالأسواق.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 300 عبوة مشروبات منتهية الصلاحية و كمية من الدواجن ومصنعات الدواجن و100عبوة منظفات منتهية الصلاحية كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى مركزى الرحمانية ودمنهور تم ضبط 18مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار و1000لتر سولار داخل محطة وقود لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي وكمية من الأسماك المملحه والمدخنة مجهولة المصدر بالإضافة لضبط بدالين تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.