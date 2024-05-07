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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المنتخبات تتدرب باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للبطولة العربية لألعاب القوى

البطولة العربية لألعاب
البطولة العربية لألعاب القوى
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خاضت المنتخبات العربية المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى شباب والشابات تحت 20 عام التدريبات على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية استعدادا لانطلاق البطولة المقرر لها خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو الجاري على استاد هيئة قناة السويس بمشاركة 17 دولة.
وسمحت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 عام للمنتخب بخوض التدريبات على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الذي سيشهد إقامة المنافسات عليه. 
وكان اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للشباب والشابات بوصول منتخب السعودية مساء أمس حيث يشارك في البطولة 17 دولة هم مصر والسعودية والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر واليمن والجزائر وتونس واليمن ولبنان وليبيا والمغرب وجيبوتي والسودان والبحرين. 
وتشارك الدول المشاركة في البطولة بعدد 400 لاعب ولاعبة في جميع المنافسات المقررة حيث يشارك منتخبنا الوطني بعدد 88 لاعبولاعبة بواقع 44 لاعب و44 لاعبة في أكبر مشاركة في البطولات العربية خلال النسخ الماضية.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى قد قرر إختيار الدكتور سيف شاهين مدير للبطولة على أن يتولى أحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد والدكتورة مجدة الخواجة عضو مجلس الإدارة رئاسة إدارة المنتخبات. 
ويتولى محمد أبو فندي  عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة التنظيم واللجنة الماليه والأدوات والملاعب ، بينما يتولى الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة الاستقبال والإعاشة والإقامة. 
وقرر مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى تكليف الأستاذ مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة المراسم والافتتاح للبطولة.

 

هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مجلس إدارة اتحاد العاب القوى