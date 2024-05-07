ضبط سيارة محملة بـ 24 طنا من محصول القمح قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق .



من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا،اليوم الثلاثاء أنه تم ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي، موسم حصاد 2024 قدرها 24 طنا و400 كيلو جرام علي طريق أسيوط الغربى بدون تصريح من مديرية التموين، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

