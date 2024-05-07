جمال عبدالرحيم: لدينا تخوف من طرح تعديل قانون "الصحفيين" دون امتلاك أدوات حماية

أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن تخوفه من طرح أى تعديلات على قانون النقابة دون امتلاك أدوات حماية مكتسبات القانون.

وتابع عبدالرحيم خلال الجلسة التحضيرية للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين بحضور أعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر النقابة،: "لدي نفس التحفظ الذي قاله محمود بدر"، وضرب المثل بتجربة لجنة الخمسين، التى أخرجت نصوصًا قانونية اتفق عليها جميع أطراف المهنة، ثم جرى العبث بها، مشيرًا إلى أن ذلك يثير المخاوف من العبث بتعديلات قانون النقابة، خاصة أن بعض التعديلات، التى جرت على القانون تخالف نصوص الدستور، ومنها المادتان 211 و212 والمتعلقتان باستقلال الهيئات، وتشكيل مجالسها، وهو ما يحتاج لإعادة النظر فيه.

وأكد أن هذا موقف قانونى، ولا علاقة له بالمؤسسات القائمة، وهو ما يمتد أيضًا للتعديلات الخاصة بإصدار الصحف بالإخطار والتصوير في الشارع، التي تضمنت قيودًا تخالف النصوص الدستورية.

وأضح عبد الرحيم أن موضوع التشريعات مهم، ولا بد من أن يحظى باهتمام خاص فى المؤتمر العام، مشددًا على ضرورة الخروج بنصوص تتوافق مع الدستور.