"العمل": فرص تدريب لشباب الأقصر على مهن تحتاجها السوق

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة ، والتطريز ، وتدريب الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية عمل الاقصر، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى الحصول على برامج التدريب المتاحة، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم.

وأشارت الوزارة الى انه يشترط السن من 18 الى 35 سنة ، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 مايو الجاري.

ياتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030 ، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف مدير المديرية: أن المقابلات الشخصية سوف تجرى من التاسعة 9 صباحا حتي الواحدة ظهرا بديوان عام المديرية ، وعنوانه : السواقي - شارع النزهة – شرق السكة الحديد – بجوار المطافي ، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومى ، مشيراً إلى أنه يمنح المتدرب خلال التدريب بدل إنتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وبعد إنتهاء التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تفيد اجتيازه للبرنامج التدريبي بنجاح تؤهله للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى..‏