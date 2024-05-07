استمرار الجهود للبحث عن جثة طفل غرق في كفر الشيخ

تواصل الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الصيادين المحليين في محافظة كفر الشيخ، جهودهم في البحث عن جثة طفل غرق في البحر المتوسط قبالة قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، بعد أن غرق ، أثناء نزوله مع زميل آخر له للسباحة، يوم شم النسيم أمس، إلا أن زميله تمكن الصيادين من انتشال جثته .

وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ ، قد تلقت إخطار من أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، بغرق طفلين أثناء تنزههما ونزولهما للسباحة بمياه البحر المتوسط قبالة القرية.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة مطوبس ، لمكان البلاغ ، حيث تبين أن الطفلين الغريقين هما عبدالرحمن باسم الجلاسي عرفه 13 سنة، وزميله ياسين حسني عيسوي أبورزق ، مقيمان بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وتم انتشال جثة الطفل الأول ونقله لمستشفى مطوبس المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك ، بينما تواصل السلطات المختصة والصيادين البحث عن جثة الطفل الثاني.

وناشد أحمد نصار نقيب الصيادين في كفرالشيخ ، وأحد أبناء برج مغيزل ، السلطات سرعة البحث عن جثة الطفل الغريق المفقود قبل أن يسحبها التيار .

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