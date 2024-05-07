انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافه مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2024 م، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن 462921 طن و 145 كيلو من الأقماح المحلية.

وأشار المحافظ إلي أهمية تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين بسعر 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراطو1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراطو1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط ، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.