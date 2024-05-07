دفاع الطفلة السودانية "جنيت": المتهم غلب تفكير الشيطان وتغلب عليه

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلامياً بـ"قتل الطفلة جنيت" في مدينة نصر، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

وطالب دفاع المجني عليها بتوقع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم، ووصف المجني عليه بالإنسان الذي غلب الشيطان، مستطردا:" الشيطان لا يمكنه القيام بفعلة المتهم، فلا إنسان وحيوان لديه هذه الصفات التي غلبت أفعال الشيطان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، و إبراهيم سعيد الفقي، و محمد عاطف بركات.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

