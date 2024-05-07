حماس: الاحتلال يفاقم الوضع الإنساني بغزة بإغلاق الجانب الفلسطيني من معبر فح

أكدت حركة حماس، أن الاحتلال يفاقم الوضع الإنساني بغزة عبر إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة لشعبنا المحاصر، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت حركة حماس، أن اقتحام جيش الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح جريمة تؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وتابعت حماس أن اقتحام جيش الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعد تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في غزة.