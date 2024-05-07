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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة للدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى  الدكتور أحمد  فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية،  بمكتبه اليوم ، الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي الجديد مقدما له التهنئة بصدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدا للمعهد ،متمنيا  له التوفيق في تأدية مهام عمله والمساهمة مع فريق العمل تطوير المعهد والإرتقاء بالخدمة الصحية  المقدمة به للمرضي من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة والوطن العربي.

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هاني عبد المجيد وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع. والمستشار عمر تركي المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

وأوضح القاصد، أن اللقاء تناول يحث سبل النهوض بالمعهد و الخطوات القادمة التي سيتم العمل بها لاستكمال مسيرة العمل بالمعهد وزراعة الكبد  استكمالا لدوره  المتميز  في  التعليم الطبي المستمر  والدراسات العليا لعلاج وجراحات  امراض الكبد  والجهاز الهضمي، بالإضافة إلي دوره  فى المشاركة  في العديد من  المبادرات الرئاسية لعلاج فيروس سي والفيروسات الكبدية و  إنهاء قوائم الانتظار .

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IMG-20240507-WA0017
IMG-20240507-WA0016
IMG-20240507-WA0016
الدكتور أحمد فرج القاصد جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية معهد الكبد القومى عميد معهد الكبد القومي الجديد