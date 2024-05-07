النيابة الإدارية تضع حجر الأساس للنادي البحري بالإسكندرية

وضع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار عبد الله فتوح - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد على- مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد- الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

وكان باستقبال الحضور في مراسم وضع حجر الأساس:

أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية يتقدمهم المستشار سعد النزهي – رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، والمستشار عبدالرؤوف موسى- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار حمدي سلام - مدير مكتب فنى دمنهور، والمستشار أحمد حسين - رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالبحيرة، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة، وعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية.

وخلال فَعَّاليات وضع حجر الأساس، وجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما يقومون به من جهود مستمرة لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، حيث شاءت إرادة المولى عز وجل أن يتم وضع حجر الأساس للنادي البحري والنيابة الإدارية تستكمل "٧٠" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه، رحب اللواء/ محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، بالمستشار/ حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد سيادته على دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية

كما أكد على ما لمسه من اهتمام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتابعة الشخصية لكافة ما يمس شئون الأعضاء بمحافظة الإسكندرية من مقار وتجهيزات وأماكن خدمية، مختتماً كلمته بالتأكيد على حرص سيادته على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لسرعة افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية في أقرب وقت.