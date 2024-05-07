هشام يونس يقترح إجراء تعديلات قانون "الصحفيين" بتصويت الجمعية العمومية

اقترح هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، البدء بالتشريعات الخاصة بالصحفيين، والتعديلات الخاصة بها كتجربة على أن يترك قانون النقابة لحين انعقاد الجمعية العمومية، قائلا "طالما فيه تخوف من البدء بتعديل قانون النقابة نبدأ بباقى القوانين لاختبار قدرتنا".

وشدد هشام يونس، خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الصحفيين، على ضرورة الالتفات أيضًا لتشريعات الذكاء الاصطناعى، والتطور التكنولوجى، ويجب أن يهتم المؤتمر بمحور التطور التكنولوجى.

ودعا هشام يونس إلى ضرورة الاستعانة بخبراء فى المعلومات، وفى التطور بمجال الذكاء الاصطناعي، كما دعا لتبني تعديلات تسمح بإدخال الصحافة الإلكترونية للنقابة.

وأشار هشام يونس إلى أن الصحافة هي التي تحتاج لمساندة الدولة وليس العكس، من خلال توسيع مساحات الحركة، وكذلك التعامل معها كصناعة ذات طبيعة خاصة، وضرورة تقديم تسهيلات أكثر وضرائب أقل، وحوافز أكثر وإعفاءات جمركية لتشجيع الناس مع الاستثمار فى هذه المهنة، والعمل أن تكون هذه المطالب جزءًا من مخرجات المؤتمر العام.