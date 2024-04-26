شبيبة القديس نيقولاوس الأرثوذكسية تفتتح بازارها الفصحي الأول في بيت جالا

افتتحت شبيبة القديس نيقولاوس الأرثوذكسية البيتجالية في بيت جالا، بازارها الفصحي الأول، تحت رعاية وكلاء الكنائس الارثوذكسية بيت جالا في قاعات كنيسه العذراء مريم في مدينه بيت جالا، ببركة الايكونموس بولس العلام الاب الروحي للشبيبة، وبحضور رئيس بلديه بيت جالا السيد عيسى القسيس وبحضور فعاليات ومؤسسات مدينه بيت جالا وحشد كبير من أبناء الرعية.

‎شمل البازار على أكثر من 30 محلا تجاريا من أبناء مدينة بيت جالا، من ايقونات دينيه ومستلزمات هواتف وادوات منزليه ومواد تمونية واشغال يدوية ونسج شعانين والعاب للاطفال وحلويات خاصة بعيد الفصح وكتب ومواد تنظيف واكسسوارات وزاوية تصوير وزاوية خاصة بالمأكولات والمشروبات الطبيعية والعديد العديد من الاصناف، وذلك باشراف ابناء الشبيبه، ويستمر البازار لمده اربعه ايام وينتهي مساء احد الشعانين يوم الاحد 28/4/2024



