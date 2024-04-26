الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة يتحدث لـ"البوابة نيوز" عن استضافة بطولة الجونة للإسكواش الـ12| فيديو

أكد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، أهمية إصدار النسخة الثانية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تُؤهِّل اللاعبين للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨.

وأشار إلى أن البطولة تتميز بطابع فريد، وعبر عن أمله في أن تحقق نجاحا كبيرًا، مؤكدا أنهم يعملون جاهدين مع جميع منظمي الحدث لضمان تقديمه بأعلى مستوى من التميز، وذلك بفضل دعم الدولة المصرية التي أصبحت مركزا رئيسيا لتنظيم البطولات الرياضية.

وأعرب عامر عن فخره بتنظيم بطولة الجونة الدولية للاسكواش للعام الثاني عشر على التوالي، مؤكدًا أنها تعتبر واحدة من أهم البطولات على مستوى العالم، حيث نجحت في إبراز مواهب عديدة من لاعبي الاسكواش وساهمت في تحسين التصنيف العالمي للعديد منهم.