أفضل كريم تفتيح للبشرة.. نتائج سريعة وآمنة وسعر رخيص

الجمعة 26/أبريل/2024 - 08:58 م

تفتيح البشرة هو هدف كل فتاة وامرأة، كثيرا ما تضعين ذلك الهدف أمام وتسعي اليه دون تخطيط مسبق أو التعرف على الأضرار التي يمكن أن تنجم عن الطرق الخطأ في تفتيح البشرة أو استخدام منتجات غير آمنة، تفتيح البشرة أمر ممكن ويمكن أن يكون سريع في أحيان كثيرة ولكن مع الطرق الصحيحة واستخدام كريم تفتيح البشرة المناسب لك تصلين إلى هدفك بنتيجة مبهرة.

في هذا المقال سنناقش العديد حول كريم تفتيح البشرة الفعال من حيث المكونات، التركيز وطريقة الاستخدام الصحيحة مع بعض الأسماء التجارية المستوردة يمكنك تحصيلها من موقع تركي يسمي ترينديول عبر الانترنت يوفر خدمة الشحن الدولي مع ضمان أصلية المنتج ويوفر لك

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ما هو كريم تفتيح البشرة وكيفية عمله

في البداية دعينا نتعرف حول ما هو كريم تفتيح البشرة في الأساس وكيف لهذا المنتج تفتيح البشرة المتضررة بعوامل الطبيعة في وقت قصير، كريم تفتيح البشرة هو منتج موضعي يتم تطبيق طبقة خفيفة منه على البشرة بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة، أما حول كيف يعمل كريم تفتيح البشرة يعود ذلك إلى المكونات التي يحتوي عليها الكريم ولكن هناك بعض من المكونات الأساسية إذا لم تجديها في كريم تفتيح البشرة انصرف عنه فورا.

المكونات الأساسية كريم تفتيح البشرة الفعال

قبل شراء كريم تفتيح البشرة سواء من الصيدلية أو من الباعة التجاريين هناك بعض المكونات والعناصر الأساسية يجب أن يحتوي عليها الكريم بنسب تركيز كبيرة لتضمني فعالية الكريم والحصول على نتيجة تفتيح سريعة إليك أهمها.

فيتامين سي: مضاد قوي لاكسدة البشرة يعزز إنتاج الكولاجين فتتجدد خلايا الجلد سريع وتحصلين على تفتيح فوري واشراقة واضحة يجب ألا تقل نسبة فيتامين سي في كريم تفتيح البشرة عن 10%.

هناك عدة ماركات تجارية توفر كريم تفتيح البشرة مع نسبة كبيرة من فيتامين سي مثل فيشي، بيوديرما، يورياج ولكن تلك المنتجات ذات أسعار باهظة يمكنك شراؤها عبر الإنترنت من الموقع المفضل في الخليج موقع نمشي والحصول على خصومات تصل 60% فقط اضيفي كوبون نمشي إلى متصفح كروم وتسوقي بتوفير مضمون من أي دولة.

حمض الهيالورونيك : ثانى أهم مكون في كريم تفتيح البشرة يعمل على تقشير الطبقة الأول من الجلد بلطف دون التسبب في حروق وبالتالي يظهر اللون الطبيعي للبشرة ويوفر لك نسبة ترطيب كبيرة، يمكنك شراء سيروم الهيالورونيك من لوريال باريس بسعر أقل 30% مع كوبون نون ، تصفحي منتجات موقع نون مع كود خصم موفر شحن مجاني.

النياسيناميد : عبارة عن فيتامين B3 يعمل على تفتيح البقع الداكنة، ويحسن من حاجز البشرة المتضرر وملمسها.

حمض الكوجيك : مضاد للبكتيريا يقضي عليها بسهولة، البكتريا تسبب الحساسية وبالتالي ترك اثار ندوب وبقع داكنة يصعب التخلص منها.

الهيدروكينون: يمنع إنتاج الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي لون داكن للبشرة.

احرصي على قراءة المكونات العبوة جيدا أو قراءة وصف المنتج علي موقع الشراء للتأكد من توافر مكونات تلك القائمة في كريم تفتيح البشرة، يجب أيضا أن يكونون في مقدمة المكونات لضمان قوة نسب التركيز.

أنواع كريم تفتيح البشرة

كريم البشرة عبارة عن منتج موضعي مثل ما ذكرنا ولكن هل هناك أنواع نختلف عن الآخرين منه، نعم هناك بعض الاختلافات البسيطة التي تكمن في.

اولا حسب نوع البشرة: المكونات تكون هي نفسها ولكن مع اختلاف طفيف مثل.

كريم تفتيح البشرة الدهنية: خال من الزيوت والمرطبات القوية لمنع سد المسام.

كريم تفتيح البشرة الجافة: يحتوي على مواد مثل البانثينول ليمنحك ترطيب مضاعف.

كريم تفتيح البشرة الحساسة: يكون خال من المواد التي يمكن أن تسبب التهاب مثل الليمون والعطور.

حسب التركيز: التركيزات في السيروم والجيل تختلف عن الكريم وحسب وقت الاستخدام، مثل.

كريم تفتيح البشرة النهاري:يحتوي على تركيز متوسط حتي لا يتفاعل مع اشعة الشمس ويفضل أن يكون كريم تفتيح وواقي شمس 2*1.

كريم تفتيح البشرة الليلي: يحتوي على نسبة كبيرة ضعيه قبل النوم ونامي في ظلام للحصول على أفضل نتيجة.

سيروم تفتيح البشرة: قوام السيروم يختلف عن قوام الكريم، البشرة تمتصه بشكل أسرع ويدخل إلى المسام بدقة.

نصائح لاختيار كريم تفتيح البشرة المناسب لك

المشكلات الجلدية مثل التخلص من حب الشباب وتفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، مشكلات يمكن أن تكون سهلة وسريعة العلاج إذا قمت بالخطوات الصحيحة، والخطوة الصحيحة تبدأ من استشارة طبيب الجلدية، لأنه قادر علي تحديد كل ما تحتاجه بشرتك بسهولة ودقة بدل من تجربة العديد من المنتجات بناء على ترشيحات خاطئة وإهدار الأموال وجعل المشكلة أكثر صعوبة، لكن هناك بعض النصائح والاحتياطات التي عليك اتباعها مع كريم تفتيح البشرة حتي وان كان ترشيح طبيب الجلدية.

اختبار الحساسية: ضعي بعض من الكريم على مساحة صغيرة من يديك وانتظري لمدة نصف ساعة لتتأكدي من عدم التحسس منه.

ابتعدي عن أي كريم تفتيح بشرة يكون به كحول أو عطور لأنه يزيد من المشكلة لا يحلها.

إذا كانت بشرتك ملتهبة ومتحسسة عالجيها أولا قبل استخدام كريم تفتيح البشرة.

لا تستغني عن واقي الشمس مع كريم تفتيح البشرة يوميا.

الان يمكنك اختيار كريم تفتيح البشرة المناسب لك بسهولة باتباع النصائح وقراءة المكونات والتعرف علي نوع بشرتك ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن استخدام كريم تفتيح البشرة تعرفي عليها قبل الاستخدام.

آثار جانبية محتملة لـ كريم تفتيح البشرة

جفاف البشرة: اذا كانت البشرة جافة أو الكريم يحتوي على نسبة كحول، ولكنه عرض طبيعي يمكنك تجنبه مع الترطيب المستمر وشرب المياه 3 لتر يوميا.

الحساسية: قد يكون هناك بعض المكونات التي تسبب تهيج أو تحسس في البشرة مثل الهيدروكينون، لذا اختبار الحساسية ضروري.

حساسية الشمس: يمكن أن يحدث تفعل الكريم مع أشعة الشمس وتزيد المشكلة ولكن يمكنك تجنب ذلك باستخدام واقي الشمس ذات عامل حماية قوي.

إذا ظهرت أي آثار جانبية غير محتملة بعد استخدام كريم تفتيح، يجب التوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب على الفور.

أهم ما قد تتساءلين عنه بعد ذكر كل المعلومات حول كريم تفتيح البشرة، متى يمكن ملاحظة النتائج أو هل تظهر نتيجة تفتيح البشرة سريع؟

مدة ظهور النتائج تختلف تبعا لحالة البشرة ومدي الضرر الملحق بها، ولكن مع اتباع النصائح وشرب الكثير من المياه وتطبيق كمية كافية من كريم تفتيح البشرة يوميا يمكنك ملاحظة فرق رائع ونتيجة مبهرة في مدة من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع ولا تنسي الصبر هو المفتاح لبشرة مشرقة ولامعة.