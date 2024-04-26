شركات طيران سياحي: إلغاء 300 رحلة بسبب إضراب فرنسا

أعلنت شركة الطيران السياحي الأيرلندية "رايان إير"، إلغاء ما يقرب من 300 رحلة عبر أوروبا كان من المقرر إجراؤها أمس الخميس، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين، داعية الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح مراقبة الحركة الجوية لديه.

وأشارت شركة الطيران الأوروبية، إلى أن عمليات الإلغاء أثرت على ما يقرب من 50 ألف مسافر أغلبهم من السائحين، في جميع أنحاء أوروبا، حيث أثر الإضراب في فرنسا ليس فقط على الرحلات الجوية إلى ذلك البلد ولكن في جميع أنحاء القارة، مشيرة إلى أن الركاب المتأثرين كانوا مضطرين للتحليق فوق المجال الجوي الفرنسي، رغم أنهم متوجهين إلى إسبانيا واليونان.

وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي للشركة في بيان له اليوم: "إن مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين أحرار في الإضراب، وهذا حقهم، ولكن يمكنهم إلغاء الرحلات الجوية الفرنسية، وليس الرحلات الجوية التي تغادر أيرلندا، أو المتجهة إلى إيطاليا، أو الرحلات الجوية من ألمانيا إلى إسبانيا أو الدول الاسكندنافية إلى البرتغال، لذا فإن رايان إير تحث الاتحاد الأوروبي على الحد من سلطة النقابات في تنظيم الإضرابات في أسرع وقت ممكن".

وفشلت المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين لمدة خمس سنوات في اتخاذ أي إجراء لحماية الرحلات الجوية والسوق الموحدة للسفر الجوي، فيما حذرت شركات الطيران السياحي من الإضرابات التي ستؤدي إلى إلغاء أكثر من 90 % من الرحلات الجوية.