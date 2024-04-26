بكري يكشف تفاصيل لقاء عباس كامل مع رئيس مجلس النواب الليبي.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل لقاء اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بالقاهرة؛ لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للملف الليبي، ونظرا للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وليبيا.

وتابع: اللقاء يأتي في إطار جهود مصر لإيجاد تسوية للازمة الليبية تستند على توافق ليبي ليبي، وذلك في إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استنادًا على المؤسسات الشرعية الليبية.

وأوضح بكري، أن الدولة المصرية تتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية، ومصر ترتكز مع الهيئات الشرعية الحقيقية.

وأكمل: الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن مصر تتعامل ضمن الأطر الشرعية مع كافة الدول، موضحًا أن مصر مصلحتها الأولى والأخيرة عودة الاستقرار مرة أخرى لليبيا وشعبها.

وأشار بكري إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على استقرار ونشر الأمن والأمان، الجيش المصري تحمل كافة التحديات التي تواجهنا على الحدود الاستراتيجية، لذا البعض يتساءل عن كم الأسلحة التي تشتريها مصر ولكن لا يدركون الصراعات الإقليمية.