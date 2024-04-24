سداد 8.16 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية بنهاية الربع الأول من 2024

كشف البنك المركزي المصري عن سداد مستحقات ديون خارجية بقيمة 8,16 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقابل 7,64 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي أن السدادات تنقسم إلى 2,358 مليار دولار كفوائد مدفوعة، و 5,809 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.

وأضاف البنك المركزي أن الدين الخارجي سجل 164,5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 164,7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويذكر أن البنك المركزي أعلن في بداية الشهر الجاري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس 2024، ليسجل 40,361 مليار دولار، مقابل 35,310 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، بارتفاع قدره 5,051 مليار دولار بنسبة نمو تُقدر بنحو 14.3% خلال شهر مارس.

وحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا للشهر الـ 19 على التوالي، ليعد الارتفاع خلال شهر مارس 2024 هو الأعلى في سلسلة الارتفاعات المتتالية.