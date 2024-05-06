بعد خماسية إنبي.. البنك الأهلي يجمد المستحقات ويجدد الثقة في طارق مصطفى

أكد اللواء اشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى خلال تصريحاته الإعلامية الليلة أن مجلس إدارة نادى البنك الأهلى متمسك بإستمرار طارق مصطفى فى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول نظرا لما قدمه من أداء تدريبي متميز خلال مشواره مع الفريق.

واوضح اللواء أشرف نصار أن المجلس قرر إيقاف كافة المستحقات المالية للاعبين حتى نهاية الموسم

وكذلك تقرر إستبعاد اللاعبين المقصرين والمتخاذلين خلال الفترة المقبلة

واوضح نصار أن المجلس لديه ثقة كبيرة فى الجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى فى عبور هذه المرحلة الصعبة والتقدم خطوات كبيرة فى جدول الدوري والابتعاد عن دوامة الهبوط.