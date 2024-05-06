شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق السامر بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق السامر بمدينة غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على أهداف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية على منزلًا لعائلة "قشطة " بحي السلام في مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الغارة 7 شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين في قطاع غزة بجميع أنواع آلات الحرب، فارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34683 شهيدًا، بينما تزايد عدد المصابين إلى 78018 مصابًا.