ضابط مصري في الشرطة الهولندية يحصل على الوسام الملكي بدرجة فارس

حصل فريد مسعود وهو مصري والذي يعمل بالشرطة الهولندية برتبة عميد على الوسام الملكي لتفانيه في العمل.

وولد مسعود فى محافظة سوهاج، وتخرج من كلية التجارة وبعد تخرجه سافر إلى هولندا وحصل على العديد من الدراسات وإلتحق بالشرطة الهولندية وعمل بمختلف قطاعاتها.

وحاز على العديد من التكريمات من أعلى الجهات فى هولندا

وقال مسعود أن مصر دائمًا فى القلب مهما اغتربنا أو مكثنا فى الخارج، وأتمنى أن يكون هناك تبادل خبرات بين هولندا ومصر، خاصة وأن مصر لديها لاجئين وتتعامل مع كل اللاجئين وكأنهم أهل بلد، يتم معاملتهم معاملة المواطن المصرى