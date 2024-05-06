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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وفاة الرسام الأمريكي فرانك ستيلا عن 87 عاما بعد صراع مع المرض

الرسام الأمريكي فرانك
الرسام الأمريكي فرانك ستيلا
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توفي الرسام الأمريكي فرانك ستيلا عن عمر ناهز 87 عامًا بعد معاناة مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية، داخل منزله بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت زوجته هارييت ماكجورك.

وذكرت قناة (فرانس إنفوتي في) الإخبارية الفرنسية، أمس الأحد، أن الراحل ستيلا أصبح رمزا للفن الأمريكي بعد الحرب، خاصة من خلال أعماله الأولى.

وعرف ستيلا كفنان أمريكي كبير قبل أن يبلغ 25 عاما، وواصل مسيرته المهنية لأكثر من 6 عقود واستكشف مفاهيم اللون والشكل، وقام بعمل لوحات ذات أشكال غير منتظمة بأنماط هندسية.. وفي عامي 1970 و1980، تحول فرانك ستيلا بشكل متزايد إلى الأعمال ثلاثية الأبعاد ودمج الألومنيوم والألياف الزجاجية في لوحاته قبل تنفيذ المنحوتات الضخمة. 

وفاة الرسام الأمريكي فرانك ستيلا صراع مع المرض