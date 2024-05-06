فيديو| حقيقة اعتداء رجال شرطة أمريكيين على طالبة مؤيدة لفلسطين

بالتزامن مع التظاهرات الطلابيّة في العديد من الجامعات الأمريكية ضدّ الحرب في غزّة وفي ظلّ الصدامات بين الطلاب والشرطة التي اعتقلت مئات في جامعات في أنحاء الولايات المتحدة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يوثّق اعتداء الشرطة على طالبة بسبب تضامنها مع الفلسطينيين.

ويظهر في الفيديو عناصر شرطة وهم يعتدون بالضرب على سيّدة في شارع، مرفوقا بتعليقات من قبيل "ضرب طالبة مؤيّدة لفلسطين بشكل وحشيّ من قبل الشرطة الأمريكية".

لكن هذا الادعاء مضلل، وفق وكالة فرانس برس، فالفيديو مصوّر في إيطاليا عام 2023، وهو لاعتداء الشرطة على سيّدة متحوّلة جنسيًا بعد تلقيهم شكاوى ضدّها.

وحصد الفيديو تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إنستغرام وفيسبوك ومنصة التغريدات "أكس" (تويتر سابقا).

ومن العناصر المثيرة للشك في أن يكون الفيديو مصوّرًا في الولايات المتحدة هو زيّ عناصر الشرطة الذي تظهر عليه كلمة Polizia التي تعني شرطة باللغة الإيطاليّة.

إلى ذلك، يُظهر تفتيش عن الفيديو، قامت به وكالة الصحافة الفرنسية، وتقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور ضمن مقالات إخبارية عدّة على وسائل إعلام إيطاليّة محليّة وأجنبيّة في الرابع والعشرين من شهر مايو 2023.

وقع الحادث في مدينة ميلانو شمال إيطاليا حينما كان أفراد الشرطة المحليّة يحاولون القبض على سيدة برازيليّة متحوّلة جنسيًا، بسبب شكوى ضدها.

وبحسب المواقع التي نقلت الخبر، كانت هذه السيّدة تتسبّب بمشاكل بالقرب من مدرسة ولدى اقتراب الشرطة منها حاولت التهجّم عليهم وضربهم.

وآنذاك، قالت ديبورا بيازا وهي محامية هذه السيّدة المعروفة بـ "برونا"، لوكالة فرانس برس إنّ موكلتها تُركت بعد ضربها في سيارة للشرطة لأكثر من 20 دقيقة وكانت تعاني من "صعوبة في التنفس وظنّت أنها تموت".

وتتصاعد موجة الاحتجاجات الطالبية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأمريكية من كاليفورنيا غربًا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورًا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، ضد الحرب في غزة وللمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل أو شركات على ارتباط بها.

وقال تحالف يضم مجموعات طالبية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا على إنستغرام "أوقفوا أشخاصًا بشكل عشوائي (..) أصيب عدد من الطلاب لدرجة أنهم احتاجوا لأن ينقلوا إلى المستشفى".

والأربعاء، الأول من مايو انتشرت الشرطة في عدد من الجامعات الأمريكية حيث نفذّت عمليات توقيف جديدة بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس ونيويورك.

وليل الثلاثاء الأربعاء، أخرجت القوات الأمنية التي تدخّلت بصورة مكثفة الطلاب الذين كانوا يحتلّون مبنى في جامعة كولومبيا العريقة في مانهاتن.