الجمعة.. أبطال عرض "العادلون" يعودون من جديد مجانا للجمهور

يعود أبطال العرض المسرحي "العادلون" من جديد، في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبلة، 10 مايو الجاري، مجانا لجمهور قصر ثقافة روض الفرج، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الإقليمي لفرق القاهرة الكبرى.

العادلون عن رائعة ألبير كامو، ومن إخراج محمد فاضل القباني.

يشارك في بطولة العرض كل من: خالد رأفت، هدير طارق، محمد فاضل، عبد الرحمن كمال، رامي نادر، السعيد قابيل، المسرحية من إعداد محمد عبد الرحمن، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة محمد الطايع، تأليف موسيقي محمد خالد، مخرج منفذ ياسر الوكيل، مدقق لغوي أحمد سعيد، فوتوغرافيا عادل صبري، هيئة الإخراج مروان عثمان، محمد ياسر، عمر عزيز، هدير السيد، مي شاهين.

العرض المسرحي العادلون إنتاج وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فرع ثقافة القاهرة، الإدارة العامة للمسرح، قصر ثقافة عين حلوان.

