أيتن عبدالحليم..شابة مصرية ضمن أهم المبتكرين في بريطانيا

الابتكار من أهم الأشياء الني ساعدت في تطور البشرية والعلم، والمبتكرون كنز وثروة يمتلكها البشر وتحاول دول العالم استغلالهم ومساندتهم لظهور ابتكارات اخرى تساعد البشرية، ومصر لها نصيب كبير من المبتكرين الذين ساعدوا البشر والذين رفعوا اسم مصر عالميا في شتى المجالات في الدول العظمى ومن بينهم الشابة المصرية "أيتن عبدالحليم" احد المبتكرين الشباب في بريطانيا والتي استطاعت في سن صغير ان تصبح مديرة تسويقية في شركة كبرى في مجال التسويق الاستراتيجي، وبمهارتها ومجهودها الذاتي استطاعت ان تكون رائدة في هذا المجال هناك، ونجحت في ادارة مشاريع صعبة، حتى اصبحت محورية في المجال هناك ليست ناجحة فقط.

يقول عنها رواد هذا المجال ان موهبتها اضافت لكل مكان عملت فيه ونجحت في ان تكون سبب ربح كبير لهم وربح مستدام وطويل الامد فاصبح بذلك لها اسم كبير في الدول وبين جميع الشركات المنافسة كشابة مصرية ناجحة ومذهلة، وكأي مجال أخر لم تكن رحلة "أيتن" سهلة على الاطلاق فطريق النجاح دائما مليء بالعقبات والتحديات والمنافسة ولكن لم تترك تلك العقبات توقفها عن هدفها بل تحدت كل صعب واجهها وقررت ان تثبت نفسها وتصل لحلمها

تمتلك ايتن رؤية مميزة جعلتها قائدة في المجال فابتكارها امتد لمجال التعليم ومشاركة الخبرات وتشكيل عقول فريقها وزرع موهبة وامكانية الابتكار في عقولهم، لذلك تم اختيارها ضمن المرشحين النهائين لجائزة الشركات الناجحة والابتكار تقديرا لجهودها وتميزها في مجال عملها، حيث تدرجت في العمل لتصبح قصة نجاح يحتذى به ويضرب بها المثل في هذا المجال في بريطانيا العظمى فهي مصدر الهام للمسوقين والشباب الذي يطمح للعمل في هذا المجال حيث تدرجت في عملها في مراكز عالية رغم سنها الصغير وهي اكبر شركات في بريطانيا كانت تحتاج في العادي سن كبير وخبرة طويلة لان يصبح شخص معين في هذا المركز

تقول أيتن: انه من لحظة دخولها الجامعة وضعت النجاح هدف امامها تسعى اليه رغم معرفتها مسبقا بصعوبة الطريق لكنها قررت الانتصار على الصعوبات والتحديات وجلعت التفكير السليم هو سلاحها لتحقيق الانجازات والتميز عن غيرها في العمل فالعمل على العقل والتفكير يساعد الانسان للوصول الى اهدافه واحلامه .

وتؤكد ان التفكير السيلم هو السبيل الوحيد للوصول الى الاهداف والطموحات"، لذلك تنصح كل شاب في الجامعة بان يعمل على تطوير تفكيره.