صور.. دورة تأهيلية بأوقاف الفيوم في"أحكام الصلاة" للراغبين في التقدم لمسابقة العمال

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية بمديرية أوقاف الفيوم لـ161 عامل من الراغبين في التقدم لمسابقة العمال لعام 1445ه‍- 2024 في" أحكام الصلاة والتدريب على الأذان" اليوم الثلاثاء، وذلك بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، والشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، والشيخ طه علي مسؤل المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ أحمد محمد عبد الحميد عضو المكتب الفني بالمديرية.

وخلال هذه الدورة أكد الدكتور محمود الشيمي، أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يقول نبينا(صلى الله عليه وسلم): “بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا”، وأن الله (عز وجل) قد خصها وخص الحفاظ عليها بكثير من الفضل والفضائل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ”، وأن الصلاة عماد الدين، و هي صلة بين العبد وخالقه، وقد خصها رب العزة (سبحانه وتعالى) بأن فرضها من فوق سبع سماوات،وأن العبادة الصحيحة هي التي تنعكس على أخلاق الإنسان ومعاملاته.

كما أشار إلى بعض أحكام الصلاة ومنها أركان الصلاة وشروطها ومبطلاتها وسننها، وصلاة الحاجة، والاستخارة وتحية المسجد، والأذان وصيغة الواردة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومن المنوط بالأذان والإقامة.

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