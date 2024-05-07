ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط

أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدتى طب الأسرة بقريتي القبيبة و الكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة، رافقه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور علي نور الدين تمام مدير إدارة ابوتشت الصحية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة والدكتورة سمر عاطف مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أوضح محافظ قنا، أن وحدتي طب الأسرة تضم "عيادات طب أسرة، و أسنان، و إسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحى، و سكن للطاقم الطبي" وتخدم حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القريتين .

من جانبه قال محافظ قنا، أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

IMG-20240507-WA0012

IMG-20240507-WA0014

IMG-20240507-WA0013