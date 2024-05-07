حجز مجدى شطة لحين ورود تقرير الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حجز مطرب المهرجانات مجدى شطة 24 ساعة لحين ورود تقرير الطب الشرعي لكشف مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه

وكشفت التحقيقات الأولية أن المضبوطات التي وجدت بحوزة مجدى شطة عبارة عن 5 أكياس من مخدر البودرة

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.