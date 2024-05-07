طلاب برنامج الآثار والتراث الثقافي ببيت لحم يزورون المكتبة الوطنية بالأردن

أجري طلاب برنامج الآثار والتراث الثقافي في جامعة بيت لحم زيارة إلى المكتبة الوطنية في الأردن، برفقة الدكتور عمر عبد ربه، رئيس دائرة العلوم الإنسانية في الجامعة.

وتهدف الزيارة الى التعرف المكتبة الوطنية والمهام التي تقوم بها، حيث تم اصطحابهم بجولة تعريفية على مديريات وأقسام المكتبة مرافقها الرئيسية بالإضافة الى شرح الية العمل فيها والخدمات التي تقدمها للجمهور.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الدروع التكريمية ما بين المكتبة والجامعة، كما قام المدير المالي والإداري للمكتبة اسماعيل النعيمات بإهداء نسخة من مجلدات جريدة الشرق العربي للدكتور عبد ربه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها طلاب البرنامج في الأردن بهدف التعرف على الأماكن الأثرية والتراثية هناك ضمن مساقات البرنامج.

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