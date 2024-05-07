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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير العمل يلتقي ممثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2024

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة" مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على أخر التطورات بشأن العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام "2024".

 وشدد "الوزير"، على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وكذلك العمالة المخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المتفق عليها، مؤكدا حرص "الوزارة" على بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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