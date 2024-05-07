تعرف على مواعيد منافسات دور الـ32 من نهائيات دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مواعيد منافسات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنطلق منافسات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب، بستة مواجهات علي ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميعها الساعة الرابعة عصرًا، وتبدأ يوم الإثنين ١٣ مايو بمباراة منتخب الفيوم مع منتخب الإسماعيلية، والثلاثاء ١٤ مايو مواجهة منتخب قنا مع منتخب البحيرة، والجمعة ١٧ مايو منتخب كابيتانو مع بني سويف.

وأشار إلى أنه يوم الإثنين ٢٠ مايو مباراة منتخب المنيا مع منتخب الشرقية، والثلاثاء ٢١ مايو منتخب سوهاج مع منتخب المنوفية، والأربعاء ٢٢ مايو: منتخب كفر الشيخ مع منتخب الجيزة، وعلي ملعب مركز التنمية الشبابية بقويسنا يوم ١١ مايو تُلعب مباراة منتخب الدقهلية مع منتخب أسيوط في الرابعة عصرًا أيضًا.

وتُقام مواجهة منتخب الإسكندرية مع منتخب أسوان علي ملعب شرق النيل ببني سويف الساعة ٤.٥ عصرًا يوم الخميس ١٦ مايو، وعلي ملعب الشيخ زايد بالإسماعيلية تقام مواجهة جنوب سيناء مع الغربية يوم الأربعاء ١٥ مايو، ومنتخب بورسعيد مع السويس في الساعة ٤.٥ عصرًا يوم الأحد ١٩ مايو.

كما يلعب منتخب القاهرة مع منتخب القليوبية علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالجيزة يوم الأحد ١٩ مايو الساعة ٤.٥ عصرًا، ويوم الأربعاء الساعة ٤.٥ عصرًا يلعب منتخب دمياط مع منتخب الأقصر علي ملعب نادي المنيا الجديدة الساعة ٤.٥ عصرًا، مع اعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد ( بطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلى دور ١٦.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات، وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل على تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، وقدم الوزير الدعوة لكل اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.

وقال الدكتور أشرف صبحى: " نثمن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوري في نسخته العاشرة، ومشروع دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة فى كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة، بجانب الدعم الاقتصادي من خلال الجوائز التي تقدمها الوزارة لمراكز الشباب المشاركة بالدورى وفقاً لعدد النقاط التي يحصلون عليها".