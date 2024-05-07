المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابنة زوجته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل ابنة زوجته، والشروع في قتل نجلها، بالخصوص

جاء الحكم بعد تعديل قيد ووصف القضية من توجيه تهمة القتل والشروع في قتل للمتهم إلى تهمة الضرب أفضى للموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم أحمد ك م، 31 سنة، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وذلك حال كون المجني عليهما طفلين لم يجاوزا 18 عاما ميلاديا كاملا، بأن قتل عمدًا الطفلة المجني عليها "يمن محمد مصطفى عبد الحميد".

بأنه بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض "عصا"، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربًا، وسدد عدة ضربات بعموم جسدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "صفوت محمد مصطفى عبد الحميد" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض "عصا"، وسلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضربًا، وسدد له عدة ضربات بعموم جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي كادت ان تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن هذا الأمر المعاقب عليه بالمواد 45 46 /1 231230 من قانون العقوبات، كما أحرز أدوات، "عصا وسلك كهربائي"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.