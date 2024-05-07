تموين الأقصر يكثف حملاته لضبط المخالفين بالأسواق.. صور

نفذت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة على مدار الساعات الماضية لضبط المخالفين، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حرصا على سلامة المواطنين.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم خلال الساعات الماضية، ضبط تاجر تموين قام بالتصرف فى كمية وقدرها 500 كيلو جرام سكر تمويني، و600 زجاجة زيت تموينى بمدينة إسنا، كما تم ضبط تاجر تموين قام بتجميع 29 لفة مكرونة بكل لفة 20 كيس زنة الكيس 400 جرام بإجمالي كمية قدرها 232 كيلو جرام، وضبط فرع مشروع جمعيتي قام بتجميع 200 بطاقة تموينية والتحفظ على 2 ماكينة صرف، وضبط صاحب مستودع دقيق بلدى بتجميع 150 بطاقة تموينية والاحتفاظ بعدد 2 ماكينة صرف، كما تم ضبط 77 جوال نخالة خشنة زنة الجوال 40 كجم بإجمالي كمية وقدرها 3080 كيلو جرام بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها.

وأضاف مختار، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط ربع طن من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها مديرية تموين الأقصر بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، على الأسواق ومحلات الأسماك المملحة، في إطار تشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك المملحة، كما قامت الحملة بمتابعة المخابز وحررت المخالفات التالية : (محضر بيع خبز سياحى بأزيد من السعر - 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار - 8 مخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات - 3 مخابز تصرفت في 450 كيلو جرام من الدقيق المخصص للمخبز - محضر لمخبز لعدم نظافة أدوات المعجن، ومحضر لمخبز أنتج خبز ناقص الوزن، ومخالفة لعدم وجود ميزان.

وأكد مدير تموين الأقصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأهاب بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن المخالفين، مؤكداً أن مديرية تموين الأقصر تأخذ كل إبلاغ بجدية، وتقوم غرفة عمليات المديرية بمتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة واتخاذ ما يلزم.

الخبز (4)

الخبز (3)

الخبز (2)

الخبز (1)

المضبوطات (1)

المضبوطات (6)

المضبوطات (4)

المضبوطات (5)

المضبوطات (3)