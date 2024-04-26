رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعه الموافق 26/4/2024، ختام فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بالجامعة، تحت عنوان " الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030" والمنعقد بمدينة الغردقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على ابو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد عاطف مقرر المؤتمر، والدكتور سمير الشاذلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر، وبمشاركة نخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب البيطري المتميزين وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البيطري في خدمة المجتمع، وبما يخدم رؤية مصر٢٠٣٠.

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور مقدما الشكر والتهنئة لكل من شارك فى إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، مؤكداً أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات،موضحاً أن فعاليات المؤتمر أكدت على أهمية الدور الفعال للطب البيطري، وقدرته على إحداث فارقاً مؤثراً في تحقيق مساعي التنمية الشاملة ورؤية مصر ۲۰۳۰.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر حرص على وضع عدد من المحاور التي تغطى على اختلافها مجالات الطب البيطري المتعددة، إلى جانب عدد من الأبحاث، والدراسات العلمية المتخصصة، مشيراً الى أن المؤتمر قد حقق نجاحاً باهراً بفضل الدعم المستمر من ادارة الجامعة لرعاية ودعم المؤتمرات التي تنظمها كليات الجامعة، متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه أشار الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، الي ان المؤتمر قد انتهي الي عدة توصيات تضمنت: ضرورة رصد المشكلات المجتمعية في البيئة المحيطة وتشجيع البحوث التطبيقية التي تساهم في حل تلك المشكلات، استمرار عقد دورات تدريبية وتوعوية عن صحة وسلامة الغذاء وذلك حفاظاً على الصحة العامة، تعظيم دور الذكاء الإصطناعي في تتبع ومراقبة إنتاج الغذاء ذات الاصل الحيواني، ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الامراض حتي لا تكون معولاً يقوض جهود الدولة في التنمية الشاملة، ضرورة عقد ندوات وورش عمل للمستفيدين من الخدمة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على صحة الحيوان، التوصية بإستخدام بدائل متعددة من خامات الأعلاف واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تصنيعها مما ينعكس على الإقتصاد القومي، عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لتفادي آثارها السلبية على حياة الإنسان والحيوان، تطبيق وسائل الإستزراع السمكي الحديثة للنهوض بالثروة السمكية والتوسع في الإستزراع السمكي المكثف لتحقيق رؤية مصر 2030، ضرورة وضع استراتيجية لإستخدام اللقاحات في مجال الثروة الداجنة للوصول لأعلي إنتاجية ودعم الإقتصاد المصري ورؤية مصر 2030، ضرورة الكشف المبكر عن الأمراض الوبائية لتفادي التأثير السلبي على الإنتاج، ضرورة السعي لعمل شركات ناشئة للتعاون مع المجتمع المدني والصناعة وذلك لتفعيل دور الجامعة كبيت خبرة .

وفي نهاية المؤتمر قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ بتكريم المشاركين في المؤتمر لخروجه بهذا الشكل المشرف، متمنياً لهم مزيد من التقدم والتوفيق.