القاهرة الإخبارية: غارات عنيفة وقصف صهيونى مستمر على جنوب رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه ما زالت الغارات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوي إطلاق نار إضافة لعمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية بللمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة في الجانب الشرقي من المعبر الفلسطيني، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا لمعبر رفح .

وتابع: "هذه هي المنطقة الأكثر تكدسا لخيام النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من أنحاء متفرقة من داخل قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى في القطاع، والأصوات التي تُسمع دائما منذ بدء العملية العسكرية ودخول الآليات لهذه المنطقة بدأت في مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم، ومعها انتشرت آليات عسكرية إسرائيلية للمناطق المجاورة من معبر رفح وداخل المعبر في بعض الأحيان".