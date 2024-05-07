تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في دمياط

قررت شركة كهرباء شرق الدلتا في محافظة دمياط تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربية في الفترة من الأربعاء 8 مايو وحتى 20 يوليو بناء على قرار رئيس الوزراء؛ حيث سيتم تنقطاع الكهرباء خلال الفترة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء كل يوم على أن تكون مدة الانقطاع ساعتين.

ومن المقرر أن يكون فترة الانقطاع في شارع عبد العظيم وزير من الساعة 4 حتى 6 مساء وهي المنطقة التابعة للمجموعة الأولى لانقطاع التيار الكهربي .

وفي مركز الزرقا سيتم انقطاع الكهرباء من الساعة 3 حتى 5 عصرا في منطقة المباني والمساكن وسيكون انقطاع التيار. الكهربي في ميت الخولي عبد الله من 5 حتى 7 مساء وفي قرية تل الكاشف من 5 حتى 7 مساء .

كما سيكون انقطاع التيار الكهربي في قرية تل الكاشف الجديد من 4 حتى 6 مساء وسيكون وفي قرية شرمساح وقرية كرم ورزوق وقرية دقهلة من 4 حتى 6 مساء .

وفي كفر المياسرة من 4 وحتى 6 مساء وفي قرية كفر سليمان البحري التابعة لمركز كفر سعد من الساعة 5 حتى 7 مساء .