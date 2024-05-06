بالورود.. إقبال متزايد على مصيف رأس البر في دمياط

استقبلت مدينة ومصيف رأس البر في دمياط زائريها خلال احتفالات أعياد الربيع وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات بالورود وباقات من الزهور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وفى هذا السياق، استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال يوم شم النسيم وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة.

حيث تضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور ،كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال أعياد الربيع وموسم صيف 2024 ، حيث تم تمهيد الشاطئ وضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين وتجهيز منطقة المعدات ، كما استقبلت الساحات المجهزة لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد ، وتشغيل الاتوبيسين والطفطف السياحى على شارع بورسعيد.

شهدت مدينة راس البر في محافظة دمياط صباح اليوم الاثنين اقبال كبير على الشواطئ لاستقبال المصطافين في اجازة شم النسيم في دمياط حيث شهدت شواطئ المدينة اقبال جماهيري

واعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد ، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتمام كافة الاستعدادات لاستقبال زائريها خلال أعياد الربيع .

حيث تم تنفيذ كافة الأعمال بالشواطئ من تسوية الرمال وصيانة كورنيش البحر والبرجولات الخشبية ، وكذلك صيانة أبراج الإنقاذ ودورات المياه و انتشار المعدات وخيم تجميع الأطفال التائهين و نقاط الإسعاف بطول الشاطئ ووضع لافتات بارشادات السلامة، وبدء عمل فرق الإنقاذ.

وعلى جانب آخر، شهدت شوارع المدينة استعدادات مكثفة شملت تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات على مدار اليوم و حملات لمكافحة الحشرات ومراجعة اعمدة الانارة ، وتشغيل الاتوبيسين و الطفطف السياحى على شارع بورسعيد، وأيضًا متابعة حركة السلع بالأسواق ،كما أعلنت الوحدة المحلية عن خطتها لاستقبال الزائرين يوم شم النسيم بالزهور على بوابتي المدينة ، واقامة فعاليات فنية وترفيهية، وتجهيز ساحة انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد ومتابعة العمل بموقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات الملاكى لتخفيف التكدس داخل المدينة .

https://www.facebook.com/share/v/8hbKCyKhJoSp2q89/?mibextid=cR73hX