إزالة تعديات على 66 فدانا تابعة للثروة السمكية في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة ،وتم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط بمساحة ٦ فدان و١٧ قيراطا و١٧ سهما وتنفيذ ٣ قرارات إزالة بمساحة ٦٦ فدانا و٢٠ قيراطا و١٩ سهما.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ٦٠حالة بمساحة ٤١٦٢ متر مربع و١١٢ فدانا و٢١ قيراطا و١٦سهما، وتنفيذ ١٨١ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ مترا طوليا و ٨٤ مترا طوليا و ٦٦ فدانا و٢٠ قيراطا و١٩ سهما، مؤكدة أن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية.

وقالت إنها وجهت رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

من ناحية اخرى تابعت محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط هي " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية..

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق..

تناول الاجتماع موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث اى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق .